Ticaret Bakanlığı duyurdu! İStanbul Havalimanı'nda tam...

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin titiz ve kararlı mücadelesiyle kaçakçılıkla mücadelede bir kez daha büyük bir başarıya imza atıldı.Teknik analiz ve hedefleme çalışmalarının ardından, yurt dışı menşeli ve Türkiye'den transit geçecek bir kargo gönderisi, detaylıca incelendi.Gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu kaçakçılarının 455,2 kilogram ağırlığında, uyuşturucu ticareti için hazırlanan ve 40 kutudan oluşan kargo gönderisine Gümrükler Muhafaza NARKOKİM ekiplerince el konuldu.Olayla ilgili soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.Tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturan ve insanlığı hedef alan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını uluslararası alanda da başarıyla yürüten Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri, insan sağlığı ve refahı için büyük tehdit oluşturan ve terör örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu tacirlerine darbe vurmayı sürdürüyor.