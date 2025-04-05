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Hakkari'de yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu bulundu

Hakkari'de polis kontrol noktasında durdurulan bir aracın yakıt deposunda 17 kilo 620 gram metamfetamin ile 3 kilo 820 gram eroin bulundu, sürücü tutuklandı.

Ekleme: 5.04.2025 - 09:45 Güncelleme: 5.04.2025 - 09:45 / Editör: Fehmi Öztürk
Hakkari'de yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu bulundu
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik dedektör köpekle otomobilde yapılan aramada; aracın yakıt deposunda 17 kilo 620 gram metamfetamin ile 3 kilo 820 gram eroin bulundu.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan sürücü, işlemleri sonrası tutuklandı.