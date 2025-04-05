Hakkari'de yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu bulundu

Hakkari'de polis kontrol noktasında durdurulan bir aracın yakıt deposunda 17 kilo 620 gram metamfetamin ile 3 kilo 820 gram eroin bulundu, sürücü tutuklandı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.Narkotik dedektör köpekle otomobilde yapılan aramada; aracın yakıt deposunda 17 kilo 620 gram metamfetamin ile 3 kilo 820 gram eroin bulundu.Gözaltına alınan sürücü, işlemleri sonrası tutuklandı.