Yusuf Tekin'den önemli açıklamalar: Okutulacak dersi kalmamış öğretmene branş değişikliği masada

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli değerlendirmeler yaptı.25 bin öğretmen atamasına ilişkin konuşan Bakan Tekin, mülakatla ilgili taleplerin yerine getirildiğini söyledi."Her branş aynı merkezde mülakata girecek" diyen Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle;"DAHA AZ KOMİSYONLA UZUN ZAMANLI MÜLAKAT YAPMAK İSİYORUZ"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Akademileri ve norm fazlası öğretmenlerin durumu hakkında konuştu.Bakan Tekin “Daha az komisyonla daha uzun zamanlı mülakat yapmak istiyoruz.” dedi.Tekin; edebiyat, Türkçe, matematik gibi bazı temel bilimlerle ilgili alanlarda norm ihtiyacının üstünde öğretmen olduğunu da ifade etti."AKADEMİLER HER İLİN BİRİKİMİNE GÖRE KÜMELENECEK"Milli Eğitim Akademileri için 30 büyükşehir şartı yok. Şu anda bizim hizmet içi eğitim merkezlerimizin, kamu kurumlarına ait olup kullanılmayan uygun fiziki mekânların olduğu yerlerde açacağız. Binalar araştırılıyor. Mevcut kamu binalarını ve kamu kaynaklarını efektif kullanacağız.Örneğin Erzurum’daki hizmet içi eğitim merkezi, akademiye uygun. Onun dönüşümü devam ediyor. Malatya’da, İnönü Üniversitesi’ne ait baraj kenarında otel ve konferans merkezi olarak yapılmış bir bina vardı o da akademi olacak.Uzman kadrolar oluşabilsin diye eğitim fakültelerinin birikimi hangi alandaysa o alana uygun planlamalar yapacağız. Üniversitenin insan kaynağı ve eğitim potansiyeline bakıyoruz. Örneğin bir ilde, mesleki ve teknik eğitim veren fakülte geleneği güçlü. O ilde adayları, mesleki ve teknik eğitimde atayacağımız öğretmenlerden alacağız. Böyle kümelenmeler yapacağız.NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN DURUMU: BRANŞ DEĞİŞİKLİĞİ MASADATürkiye Gazetesi'nden Mahmut Özay'a konuşan Tekin'in devam eden açıklamaları şöyle:Alınabilecek tedbirleri aşağı yukarı aldık. Buna rağmen rakam 50 binlere kadar düştü. Standart tedbirlerle daha aşağıya düşürme ihtimalimiz yok gibi gözüküyor. Yeni adımlar atmak gerekiyor. Bu adımlardan bir tanesi, Öğretmenlik Mesleği Kanunu’ndaki iller içerisinde ilçe grupları oluşturmak.Bir öğretmenimiz norm fazlası olduğunda, bu ilçe grubu içerisindeki okullardan herhangi birine görevlendirilebilecek. Örneğin Ankara Çankaya’daki bir öğretmenimizi başka ilçede görevlendiremiyorduk. Yaptığımız düzenlemeyle bu mümkün hâle geldi.İkincisi de bazı durumlarda norm fazlası olan öğretmen arkadaşlarımızın bir kısmının okutacağı dersi kalmamış olabilir. Bu öğretmen arkadaşlarımızın içerisinde branş değişikliği yapmak isteyenler, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’mızın kabul ettiği eğitimleri alarak o branşlara kaydolabilir."BEN BRANŞ DEĞİŞTİREBİLİRİM DİYENLERİN TERCİHLERİ TOPLANACAK"Örneğin saç bakım ve güzellik hizmetleri programlarında öğretmen bulamıyoruz. Bu ders var ancak ders verecek öğretmenimiz yok. Bir başka tarafta bu dersi de verebilirim diyen, bu konuda ehil olduğunu düşünen eğitimlerle buraya kaydolabilecek arkadaşlar var.Bu türden, “Ben branşımı değiştirip şu branşa geçebilirim, şu eğitimleri verebilirim” diyenlerin tercihlerini toplayacaklar. Bu konuda çok hassasım. Çünkü hem öğretmenlerimiz zan altında kalıyor hem de biz rasyonel bir yönetim yapamamış oluyoruz.15 BİN ÖĞRETMENİN MÜLAKAT SÜRECİMümkün olduğunca az komisyonla adayları uzun zamana yayarak mülakatlarını yapmak istiyoruz. “Mülakat komisyonları arasında puan farkı var” diye bizi eleştirenler vardı. Şimdi sizin dediğinizi yapıyoruz.Daha az komisyonla hatta her branşı aynı merkezde mülakata alacağımız bir sistem. Bu sefer de diyorlar ki: “Madem öyleydi, niye birleştiriyorsunuz?”Anlamakta zorlanıyorum. Biz zaten o zaman da hızlı yapalım, bir an önce öğretmen adayı arkadaşlarımızı bekletmeden sisteme dâhil edelim diye böyle bir şey düşünüyorduk. Şimdi ise zamanımız yeterli; komisyonları ona göre kuracağız.