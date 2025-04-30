WhatsApp'ta büyük bölünme! Yeni özellik kullanıcıları çıldırttı

nyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında gelen WhatsApp, yeni getirdiği güncelleme ile artık yapay zeka (YZ) sohbet robotu Meta AI'yı kullanıma sundu. Henüz daha Türkiye'de kullanıma sunulmayan bu özellik, deneyen kullanıcıları ikiye böldü. Özelliğin kapatılmamasından rahatsız olan pek çok kullanıcı, çareyi WhatsApp uygulamasını telefonundan tamamen silmekte buldular.Sohbet ekranında beliren mavi bir daire ile dikkat çeken bu yeni özellik, kullanıcılara anlık olarak tıpkı ChatGPT gibi sordukları sorulara yanıt vermesi ve sohbet edebilmesi için getirilen bir güncellemeydi. Ancak bu özelliği faydalı bulup kullanan gibi, gereksiz ve sohbet deneyimini olumsuz etkilediğini düşünen kullanıcılar da oldu. Özellikle bu özelliğin kapatma seçeneğinin olmaması ve ekranın üstünde sabit şekilde kalması büyük tepki çekti.Meta, YZ ile yapılan sohbetlerin kaydedileceğini ve iş ortaklarıyla paylaşılabileceğini belirtirken, kullanıcıların gizlilik endişeleri de tepkilerin büyümesine sebep oldu. Tüm bu sorunlar karşısında rahatsız olan kullanıcılar, WhatsApp'ı silerek, alternatif platformlara yöneldi.