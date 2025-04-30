Murat Kurum Sinop'tan paylaştı! Sel felaketinin meydana geldiği bölgeler ayağı kaldırıldı

X hesabından paylaşım yapan Murat Kurum, "TOKİ ile yaptığımız evler ve iş yerleri de orada hayata tekrar başlayan vatandaşlarımızın yaşadığı mutluluk da görülmeye değer" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor.Bugüne kadar vatandaşlara verdiği her sözü tutan Murat Kurum, bu kez Sinop'ta yapılan çalışmaları paylaştı.Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesi, yeniden ayağı kaldırıldı.Murat Kurum paylaşımında şöyle dedi:Sel felaketinin ilk anından itibaren yalnız bırakmamıştık Sinop'u, Ayancık'ı…TOKİ ile yaptığımız evler ve iş yerleri de orada hayata tekrar başlayan vatandaşlarımızın yaşadığı mutluluk da görülmeye değer…