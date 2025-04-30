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Beyaz Gazete
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Murat Kurum Sinop'tan paylaştı! Sel felaketinin meydana geldiği bölgeler ayağı kaldırıldı

X hesabından paylaşım yapan Murat Kurum, "TOKİ ile yaptığımız evler ve iş yerleri de orada hayata tekrar başlayan vatandaşlarımızın yaşadığı mutluluk da görülmeye değer" dedi.

Ekleme: 30.04.2025 - 09:21 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:35 / Editör: Fehmi Öztürk
Murat Kurum Sinop'tan paylaştı! Sel felaketinin meydana geldiği bölgeler ayağı kaldırıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar vatandaşlara verdiği her sözü tutan Murat Kurum, bu kez Sinop'ta yapılan çalışmaları paylaştı.

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesi, yeniden ayağı kaldırıldı.

Murat Kurum Sinop'tan paylaştı! Sel felaketinin meydana geldiği bölgeler ayağı kaldırıldı

Murat Kurum paylaşımında şöyle dedi:

'YALNIZ BIRAKMADIK SİNOP'U'

Sel felaketinin ilk anından itibaren yalnız bırakmamıştık Sinop'u, Ayancık'ı…

Murat Kurum Sinop'tan paylaştı! Sel felaketinin meydana geldiği bölgeler ayağı kaldırıldı

'HAYATA TEKRAR BAŞLAYAN VATANDAŞLARIMIZIN YAŞADIĞI MUTLULUK GÖRÜLMEYE DEĞER'

TOKİ ile yaptığımız evler ve iş yerleri de orada hayata tekrar başlayan vatandaşlarımızın yaşadığı mutluluk da görülmeye değer…