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Korkunç kaza: Otomobil tırın altına girdi!

Kahramanmaraş'ta bir otomobil, seyir halindeki tırın altına girdi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ekleme: 30.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:04 / Editör: Atilla Özbir
Korkunç kaza: Otomobil tırın altına girdi!Kaza, Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mercedes marka 46 PN 757 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette giden tırın altına girdi.

ARAÇTA SIKIŞTI

Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Araçta yaralanıp sıkışan sürücü, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Korkunç kaza: Otomobil tırın altına girdi!