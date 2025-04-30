Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi.Çalışma kapsamında, kara yolları üzerine uygulama noktaları kurularak araçlar da denetledi.Bu çerçevede, 20 Nisan ila 24 Nisan arasında Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ve Topboğazı mevkisinde 3 farklı araç durduruldu.Durdurulan 3 araçta ve Akasya Mahallesi'nde belirtilen bir ikamette yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 21 göçmen şahıs yakalandı.Olayla ilgili yakalanan şüpheliler; K.A., M.M.M., T.S., A.K. ve E.B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Yapılan aramalarda tespit edilen 21 göçmen şahıs ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.