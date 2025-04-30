CHP’de İzmir depremi: Karabağlar ve Bayraklı İlçe Başkanları görevden alındı!

Belediyelerine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi’nde taşlar yerinden oynadı… İzmir’de Karabağlar ve Bayraklı İlçe Başkanları, il yönetim kurulunda alınan karar doğrultusunda İl Başkanı Şenol Aslanoğlu tarafından görevden alındı. İki ilçe başkanının görevden alınması ilçe örgütlerinde sıkıntı yarattı. Geçtiğimiz günlerde de Aliağa ve Menderes’te CHP’li bazı belediye meclis üyeleri çeşitli gerekçeler öne sürerek partilerinden istifa ettiklerini duyurmuş, istifalar ilçe meclislerinde dengelerin değişmesine neden olmuştu.

CHP İzmir'de taşlar yerinden oynadı. CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ve Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin görevden alındı.İL YÖNETİM KURULU KARAR ALDIDün toplanan CHP İzmir İl Başkanlığı, Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek'in görevden alınmasına karar verdi. Karabağlar'da yönetim görevinde devam edecek, ilçe başkanlığına ise vekaleten Volkan Gürboğa getirildi.GÖREVDEN ALMALAR RAHATSIZLIK YARATTIBayraklı'da ise Didem Gültekin görevden alındı. İlçe Başkanlığı'na vekaleten Eski meclis üyesi Münir Demir'in getirileceği öğrenildi. Başkanların il yönetim kurulu kararı ile görevden alınmasının başkanlık yaptıkları ilçe örgütlerinde rahatsızlık yarattığı öğrenildi.MECLİS ÜYELERİ DE İSTİFA ETMİŞTİCHP İzmir geçtiğimiz günlerde istifaların yarattığı depremle sarsılmıştı. Aliağa'da ve Menderes ilçelerinde bazı CHP'li meclis üyeleri çeşitli gerekçeler öne sürerek partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Yaşanan istifalar belediye meclislerinde dengelerin de bozulmasına neden olmuştu.