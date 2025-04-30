Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Tunç, herkesin sorumlu davranması gerektiğini ifade ederek, "Sorumluluk makamındaki kişilerin bu sürece zarar vermemesi gerekiyor. Olumlu katkı yapmaları gerekiyor." diye konuştu.Bakan Tunç ayrıca bu süreçte herhangi söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Al ver söz konusu olamaz." dedi.Bakan Tunç, "Yurt dışından terör tehdidiyle mücadelemiz sürecek, Suriyenin toprak bütünlüğünün korunması noktasında politikamız sürüyor Bu konu Türkiye için çok önemlidir." şeklinde konuştu.DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Top iktidarda." ifadesine tepki gösteren Bakan Tunç, şöyle devam etti:"'Top iktidarda' demek, burda top oynamıyoruz, bundan kaçınmak lazım. Bir pazarlık söz konusu değil. Biz müzakere yapmadık. Al ver söz konusu olamaz. Şurada top oynamıyoruz, bu ciddi mesele... Her şey kanunlar çerçevesinde yapılacak."