Amasya'da tırda 10 kaçak göçmen yakalandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesine ilişkin geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.Bu kapsamda, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, doğu ilinden şehre düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.Bunun üzerine şehir girişinde trafik denetimi gerçekleştirildi.Ekipler denetim sırasında, İstanbul'a seyreden şüpheli bir tırı durdurarak arama yaptı.Aracın dorsesinde yapılan aramada Afganistan uyruklu 7, Pakistan uyruklu 3 olmak üzere toplam 10 kaçak göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, idari işlemleri sonrası Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilecek.Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ü. ve İ.G hakkında göçmen kaçakçılığından adli işlem başlatıldı.