Tokat'ta kontrolden çıkan tır, minibüse çarptı: 6 yaralı

Sivas'tan yola çıkarak Tokat istikametine doğru seyreden tır sürücüsü C.A, belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek, Tokat'tan Artova yönüne giden M. Y. yönetimindeki minibüse çarptı.Kazada minibüs şoförü ile minibüsteki 5 yolcu yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.