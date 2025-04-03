Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergilerinin ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın güne 3.838,86 lira seviyesinden başladı. Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Nisan 2025 altın fiyatları...
dünyanın merakla beklediği yeni vergi tarifelerini açıkladı. Trump'ın açıkladığı tarifeye göre Türkiye'ye yüzde 10, Çin'e yüzde 34, Avrupa'ya yüzde 20 vergi uygulanacak. Trump'ın açıklamalarının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın rekor kırdı.
Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.838,86 TL'den, çeyrek altın ise 6.398,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 3 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
3 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.838,50
Satış 3.838,86
3 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.338,00
Satış 6.398,00
3 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 12.678,00
Satış 12.797,00
3 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 25.277,00
Satış 25.488,00
3 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.148,78 dolar
Satış 3.149,16 dolar
Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.838,86 TL'den, çeyrek altın ise 6.398,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 3 Nisan 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
3 NİSAN 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.838,50
Satış 3.838,86
3 NİSAN 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 6.338,00
Satış 6.398,00
3 NİSAN 2025 YARIM NE KADAR?
Alış 12.678,00
Satış 12.797,00
3 NİSAN 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 25.277,00
Satış 25.488,00
3 NİSAN 2025 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 3.148,78 dolar
Satış 3.149,16 dolar