Ümit Özdağ hakim karşısına çıkıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda kullandığı sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmiş ve çıkarıldığı hakimlikçe, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlamasıyla tutuklanmıştı.Özdağ hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce önce yetkisizlikle Antalya'ya gönderilmiş ardından bu karardan dönülmüştü.Başka suçtan tutuklu Ümit Özdağ bugün İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.