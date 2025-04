TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’dan Türk Devletleri Teşkilatı üyelerine Kıbrıs mesajı: Telafi edilmesini bekliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret için bulunduğu Kırgızistan'da gündeme dair soruları yanıtladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, gündeme dair şu açıklamaları yaptı..."ÇOK ÖNEMLİ BİR PAPA'YDI"Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye'yi temsilen katıldığı hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, Franciscus'un, Latin Amerika kökenli olduğunu ve görevi sırasında özellikle yoksullarla ilgili çok fazla öne çıkan demeçleri bulunduğunu anlattı. Kurtulmuş, "Hakikaten çok önemli bir Papa'ydı" dedi.Papa Franciscus'un, özellikle İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma karşı insani olarak sesini yükselten dünyadaki ender liderlerden birisi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Her ne kadar ruhani, dini lider olsa da aynı zamanda Vatikan Devleti'nin Başkanı olmak sıfatıyla gerçekten önemli çıkışları, önemli tepkileri, oradaki insani trajedilere dikkat çeken yaklaşımları oldu. Ve bundan dolayı da dünyada önemli oranda bir sempati topladı. Cenazesi de zaten bunun açık bir kanıtı." diye konuştu. Cenaze törenine 400 bine yakın katılım olduğunu, Latin Amerika ülkelerinden, Avrupa'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden liderler, hükümet ve devlet başkanlarının, meclis başkanlarının ve dışişleri bakanlarının katıldığı bir törenin organize edildiğini dile getiren Kurtulmuş, "Biz de Türkiye'yi temsilen Papa'nın cenazesinde bulunduk. Önemli, tarihi bir toplantıydı." dedi.Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne büyükelçi atamasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, Kırgızistan'ın henüz böyle bir adım atmadığını söyledi."BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"Semerkant'ta 4 Nisan'da yapılan Orta Asya Ülkeleri Avrupa Birliği Zirvesi'nin nihai bildirisinde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin, Kıbrıs'ın tek temsilcisi olduğunu ifade eden Birleşmiş Milletler kararlarına atıfta bulunularak, Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Devleti'ni yok sayan bir karara imza atıldığını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu doğrudan doğruya orada temsilcilik açma ya da büyükelçilik açma anlamına gelmiyor. Nitekim Kırgızistan'ın da şu anda bir büyükelçiliği yok. Özbekistan'ın da yok. Başka ülkelerden akredite edilen büyükelçilerle o işi yürütüyorlar. Ama gerçekten bu Türkiye'nin beklemediği bir yaklaşım oldu ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bugün burada yaptığımız resmi görüşmelerde de bunları hem mevkidaşım meclis başkanına hem sayın Cumhurbaşkanına hem de Bakanlar Kurulu Başkanı, bizdeki adıyla başbakana bu konuyu açıp, bunları konuşma imkanımız oldu. 'Biz Türkiye olarak üçüncü ülkelerle nasıl ilişkiler kuracağınızı söyleyecek konumda değiliz ama kardeşlik hukukumuz bu konudan ciddi şekilde rahatsız olduğumuzu ve bunun telafi edilmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini' kendilerine söyledik.""FEVKALADE RAHATSIZLIK DUYDUĞUMUZ BİR KONU""Telafi edilmesi derken ne yapılması gerekiyor şu anda, beklentiniz nedir?" sorusunu Kurtulmuş, şöyle yanıtladı:"Şu andaki temel mesele, Kuzey Kıbrıs Türk tarafı uluslararası alanda tanınmıyor. Mesela şu anda Kırgızistan'da KKTC'nin temsilciliği var, temsilcilik açılabilir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs tarafına bakmakla görevli yakın ülkelerden birisinin büyükelçisi oralara akredite edilebilir. Ayrıca ortak kültürel programları yapılabilir. KKTC Kazakistan'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da yaptığı gibi Kırgızistan'da Kuzey Kıbrıs Türk kültür günleri yaparlar. Devlet Başkanları Sayın Ersin Tatar gelir buradaki yetkililerle görüşür. Böylece gayri resmi de olsa Kuzey Kıbrıs'ta bir Türk siyasi kimliğini, varlığını bildiklerini ifade eden birtakım adımlar atılabilir. Madde madde burada teferruatlı bir şekilde söylemeyeyim, bunların hepsini söyledik."TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Sitemlerinizi ilettiğinizde nasıl karşılık gördünüz?" sorusu üzerine şunları söyledi:"Fevkalade olumlu yaklaştıklarını görüyoruz. Şunu da söyleyeyim, bunları yakın dönemde telafi edeceklerini düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta bize ziyarete gelen Özbekistan ve Kazakistan meclis başkanı arkadaşlarımız, mevkidaşlarımız vardı. Onlarla da bu konuyu medyanın önünde olmamak şartıyla konuştuk. Çünkü kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Onlar da bu konuyla ilgili hassasiyetleri anladılar ve inşallah, ümit ediyoruz ki, gerekli tedbirler alınır. Yalnız şuna dikkat etmek lazım; bir çevre de 'Ya siz Türk dünyası, Türk dünyası diyorsunuz. Bunlarla yakın ilişkiler geliştiriyorsunuz. Bakın onlar sizi sattılar' gibi bir algıyla Türk dünyasıyla Türkiye'nin arasını ve özellikle Türk dünyasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasını açmaya çalışıyor. Buna hiçbir şekilde müsaade etmemek lazım. Hem Türk Devletler Topluluğunda hem Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi'nde (TÜRKPA), bu ülkelerle gelişen çok derin dostluklarımız var. Hatta dostluğun ötesinde kardeşlik var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkelerin liderleriyle çok yakın sürdürdüğü temaslar var. Her alanda iş birliklerimiz artıyor. Evet, bu bizi rahatsız eden, gerçekten millet olarak da fevkalade rahatsızlık duyduğumuz bir konudur. Ama bunun telafi edilmesinin imkanı, yolları vardır. Bunlarla ilgili de bu dost ve kardeşimiz olan ülkelere sürekli tavsiyelerde bulunmak, onlardan taleplerde bulunmak da Türkiye olarak bizim sorumluluğumuz altındadır."Meclis Başkanı Kurtulmuş, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Açılış Töreni'nde yapay zekaya ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Metinde problem yok ama manşete çektikleri şey sanki bir problem varmış gibi gösteriyor. Meşhur bir örnek var ya, 'sarhoş olduğunuz halde namaza yaklaşmayın.' Bunlar 'namaza yaklaşmayın' kısmını almışlar, ilk kısmını almamışlar. Allah insaf, vicdan, akıl versin diyeyim. Bu fevkalade kötü niyetli bir yaklaşım." dedi.Kendisinin, doktora tezinin konusunun "Sanayi ötesi ekonomilerin, bilgi ekonomilerinin gelişmesi, onların ekonomik hayata yapacağı etkiler" olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Burada eleştirdiğimiz şey yapay zeka değil. Hatta böyle bir formun düzenlenmesinin çok faydalı olacağını, teknolojik gelişmeleri Türkiye'nin yakın takip etmesinin şart olduğunu anlatıyorum. Uzun bir konuşma. Burada da diyorum ki buna da dikkat etmek lazım. Bu da felsefi anlamda yapay zeka ile ilgili olabilecek tartışmalardan, olan tartışmalardan birisi. Yani yapay zeka insanın yerine geçmeyecektir. Mesela bir gözyaşının değerini yapay zeka anlayamaz. Bir sevginin, yerginin, üzüntünün, kederin karşılığı yapay zekayla anlaşılamaz. Dolayısıyla burada insansızlaştırmak, hatta uzun uzun yeni teknolojilerle birlikte bazı mesleklerin ortadan kalkacağı, bazı çok geniş kitlesel işsizliklerin ortaya kalabileceği gibi eleştirilerde bulunuyorum. Önce dedim ki herhalde anlamamışlar, kendimde kusur buldum. Sonra baktım ki mesele tam manasıyla 'sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın' meselesidir. Kötü niyetle yapılmış bir haber. Ama Allah vicdan versin diyeyim. Ne diyeyim yani?"TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Kurtulmuş, öncelikle kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan şifa diledi.Önder'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni eden Kurtulmuş, "Bu süreçte Sırrı Bey'in fevkalade desteği, katkısı oldu. Hem kişiliği hem toparlayıcı tavrı hem de başından itibaren Türkiye'de terörün olmaması için gösterdiği çabalar, toplum tarafından bilinen birisi. Onun da gayretleriyle iş belli bir noktaya geldi." diye konuştu."Sürecin planlandığı gibi gitmekte olduğunu görüyoruz" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Bu süreci baltalamak, zehirlemek isteyenler olacak. Dolayısıyla burada da çok dikkatli bir şekilde hareket ediliyor. Geçmiş dönemlerle kıyasladığınızda bu süreçte devletin kurumlarının çok hazırlıklı ve çok daha ciddi bir şekilde meseleye yaklaştığını görüyoruz. Kaldı ki geçmiş dönemlerde olan FETÖ benzeri birtakım zehir kovası taşıyıcılarının devletin kurumları içerisinde olmadığını düşünürsek, ben şahsen ilk andan itibaren bu sürecin başarıyla sonuçlanacağına inananlardan birisiyim ama çok emek, dikkat istiyor. Bu süreçte hep onu söylemeye çalışıyoruz, herkes yüz düşünüp bir konuşsun. Yani süreci dikkatli götürmek lazım."TBMM Başkanı Kurtulmuş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından artık ikinci adımın mutlaka atılması gerektiğini ve örgütün bütün unsurlarıyla "Biz artık silah bıraktık, terörün bir çıkar yol olmadığını gördük. Terörü ortaya çıkaran, bizim bu sürece girmemize neden olan gerekçelerin tamamı ortadan kalkmıştır ve biz silahları bırakıyoruz" demesi gerektiğini vurguladı.Silah bırakmaya ilişkin takvimle ilgili soruya ise Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:"Tabii ki bir takvimi var ama ben bu takvimle ilgili bir şey söylemem. Burada nasıl İmralı ilk açıklamayı yaparak kendisiyle ilgili kısımda adım attıysa, şimdi bunun cevabını biz verecek değiliz, cevabını verecek olan örgütün bütün bileşenleridir. Hepsi diyecek ki 'Biz silahı bıraktık.' Ondan sonra da zaten süreç ortaya çıkacaktır. Bir şey başladığı zaman artık bunu sonuçlandırmak lazım. Bu, herkesin hayrına olacak husustur. Ben bunun çok kısa süre içerisinde sonuçlanacağına inanıyorum."YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARIKurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarına dair soru üzerine, konuyla ilgili geçmişte siyasi partilerle görüşme yapıldığını anımsattı.Anayasaların "laf olsun diye" ortaya çıkmadığına dikkati çeken Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:"Anayasalar toplumsal taleplerin, beklentilerin bir gereği olarak ortaya çıkar. Mecliste bulunan partilerin hepsinin seçim beyannamelerinde Türkiye'de ya yeni bir anayasa ya da çok kapsamlı bir anayasa değişikliği tarafından teklif edilmiş. Artık siviller tarafından bir anayasa yapılsın. Evet, Anayasa'nın birçok maddesi değişmiş ama sonuç itibariyle Anayasa'nın çerçevesinin, Anayasa'nın bu anlamda toplumsal taleplere cevap verebilecek bir usul, üslup ve muhtevayla gerçekleştirilmesi için de artık tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Bunu daha fazla geciktirmemek lazım. Benim de anayasayla ilgili saatlerce konuşabilecek bir beklentim var ama sonuçta ben çerçeveyi çizmekle sorumluyum. Birincisi sivil olacak, demokrat olacak, kapsayıcı olacak, kuşatıcı olacak, günün şartlarına cevap verecek nitelikli olacak, milli ihtiyaçlarımızı karşılayacak nitelikli olacak gibi birtakım temel umdeleri ortaya koyarsak ondan sonrası kolaydır."Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili muhalefet liderleriyle bir görüşme olup olmayacağına dair soruya ise Kurtulmuş, şöyle yanıt verdi:"Şüphesiz olur. Milli hassasiyetlerimizi koruyacak ya da milli olarak bizim önümüzü açacak konuların hepsinde herkesle görüşürüm. Süreç oraya doğru geldiğinde tabii ki görüşmeler yapılır. Parlamento'da bulunan bütün siyasi partiler tarafından benimseneceği bir ortama doğru hızla yol almamız lazım. Buradan şunu söylüyorum; eleştiriler yapılabilir, herkes bir diğerini eleştirebilir, bunların hepsi siyasette var olan şeylerdir ama siyasetin en önemli özelliklerinden birisi, taban tabana zıt fikirlerin bile karşılıklı oturulup konuşulabilmesi becerisidir. Bütün siyasi partilerden, bütün farklı siyasi kanatlardan beklentimiz, görüşlerini en net, keskin şekilde ortaya koysunlar ama üslupları itibariyle de herkes karşısındakini rencide etmeksizin, yok saymaksızın, ne söyleyecekse bunu masaya getirsin. Masada görüşülmeyen konuların uzlaşılma imkanı zaten olmaz."Kurtulmuş, yeni anayasa için her bir kesimden iyi niyet gerektiğini belirterek, "Çünkü nihayetinde hiçbir partinin tek başına anayasası olmaz, milletin anayasası olur. Bunun için de bizim Parlamento'da en yüksek mutabakatı bulmamız lazım." dedi.Yeni anayasa süreci için bir planlamanın da olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Ay ay bu hareket planını yapmıştık ama şartlar başka bir noktaya doğru geldi. Bunu tekrar olgunlaştırarak süreç başlatılabilir." diye konuştu.