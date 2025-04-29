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İstanbul'da terör operasyonu! 14 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.

Ekleme: 29.04.2025 - 09:07 Güncelleme: 29.04.2025 - 09:08 / Editör: Fehmi Öztürk
İstanbul'da terör operasyonu! 14 kişi yakalandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, DHKP/C terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 17 şüpheli, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli, TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli olmak üzere toplamda 21 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.