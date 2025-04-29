Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'da net mesaj: Ticaret hedefimiz 40 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:İki önemli NATO müttefiki olarak ikincisini gerçekleştirdiğimiz zirvede ilişkilerimizin daha ileriye gittiğini görüyoruz.Bu ilişkilerin itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor.Ticarette 30 milyar dolar hedefini sağladık. Bugünkü zirvemizde yeni ticaret hacmimizi 40 milyar dolar olarak belirledik.Gazze'deki ateşkese bir an önce dönülmesi önceliğimiz. Sürdürülebilir çözümler için çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına önem veriyoruz. İtalya ile bu konuda mutabık kaldık.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetine icabetle, Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği İtalya'nın başkenti Roma'ya ulaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de İtalya'ya hareket etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak için geldiği Roma'da, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Villa Pamphili Konutu'nda resmi törenle karşılandı. Törende askerler de hazır bulundu.Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında gerçekleştirildiİtalya'nın başkenti Roma'daki Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi, basına kapalı gerçekleştirildi. Zirveye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Halit Yerebakan, Faruk Acar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.