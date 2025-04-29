1 Mayıs İşçi Bayramı Hangi Güne Denk Geliyor? Tatil mi, Uzatılacak mı? İşte Detaylar...

1 Mayıs İşçi Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanlar tarafından merakla bekleniyor. '1 Mayıs hangi gün, resmî tatil mi, tatil uzatılacak mı?' soruları gündemdeki yerini aldı.

İşte 2025 yılı için 1 Mayıs'a dair tüm detaylar...

1 Mayıs İşçi Bayramı Hangi Gün?

2025 yılında 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, Perşembe gününe denk geliyor. Her yıl ülke genelinde emek ve dayanışmanın simgesi olarak kutlanan bu özel gün, çalışanlar için resmî tatil olarak kabul ediliyor.

1 Mayıs Resmî Tatil mi?

Tatil Uzatılacak mı?

1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak mı?

Planlarınızı Şimdiden Yapın

1 Mayıs resmî tatil günleri arasında yer alıyor. Kamu kurumları, bankalar, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu bu tarihte kapalı olacak. Çalışanlar, yasal hakları kapsamında 1 Mayıs'ta ücretli izinli sayılacak.1 Mayıs 2025'in Perşembe gününe denk gelmesi, tatilin Cuma gününü de kapsayıp kapsamayacağı yönünde soruları beraberinde getirdi. Ancak şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Hükûmet ya da ilgili bakanlıklardan gelecek bir karar ile tatilin 2 güne çıkarılması gündeme gelebilir. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, büyük şehirlerde 1 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı da merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir belediyeleri bu konuda henüz net bir açıklama yapmadı. Kararın önümüzdeki günlerde duyurulması1 Mayıs'ın Perşembe günü olması nedeniyle kısa bir tatil planı yapmak isteyenler, resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Tatilin 2 güne çıkması durumunda kısa kaçamaklar için ideal bir fırsat doğabilir.