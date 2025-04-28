Zonguldak'ta silah kaçakçılığı operasyonu

Zonguldak'ta, silah kaçakçılığına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.Soruşturmayı yürüten Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda şüphelinin bilgilerine erişti.11 GÖZALTIİstihbari çalışmaların ardından şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.Operasyonda 20'den fazla tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirilirken, 11 şüpheli ise yakalandı.7 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİGözaltına alınan 11 kişiden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K., B.Y., S.Y., H.Ö., R.Y., T.E. ve E.T. adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.