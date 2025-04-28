Sırrı Süreyya Önder'in son durumu: Refleksleri azaldı

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi.Sık sık bazı rahatsızlıklarla mücadele ettiğini söyleyen Önder, 12 saat süren yüksek riskli bir ameliyat geçirdi.Bu ameliyattan sonra yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder, henüz uyanmadı.Önder'in yenide sağlığına kavuşmasını sevenleri sabırsızlıkla beklerken, hastaneden günler sonra açıklama geldi.Hastaneden gelen açıklamada, şöyle denildi:ECMO (kalp destek cihazı) ve inotprotik destek tedavisi altında hemodinamik stabiletesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş durumdayız.Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz.