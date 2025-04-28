Sırrı Süreyya Önder'in son durumu: Refleksleri azaldı
Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin artarak devam ettiğini açıklayan hastane, 'Hastamızın beyin refleksi azalmış beyin ödemi sürmektedir' ifadelerine yer verdiği yeni bir açıklama yayınladı.
Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi.
Sık sık bazı rahatsızlıklarla mücadele ettiğini söyleyen Önder, 12 saat süren yüksek riskli bir ameliyat geçirdi.
Bu ameliyattan sonra yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder, henüz uyanmadı.
Önder'in yenide sağlığına kavuşmasını sevenleri sabırsızlıkla beklerken, hastaneden günler sonra açıklama geldi.
Hastaneden gelen açıklamada, şöyle denildi:
"NÖROLOJİK TABLO GİDEREK BOZULDU"
ECMO (kalp destek cihazı) ve inotprotik destek tedavisi altında hemodinamik stabiletesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş durumdayız.
"REFLEKSLERİ AZALDI"
Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz.