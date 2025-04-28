Sakarya'da tır dolusu düzensiz göçmen yakalandı: Sürücü tutuklandı
Otoyolda durdurulan yabancı plakalı tırın dorsesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.
Düzensiz göçle mücadele devam ediyor...
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde, Anadolu Otoyolu'nun Erenler ilçesi geçişinde yabancı plakalı tır durduruldu.
46 GÖÇMEN YAKALANDI
Yapılan aramalarda tırın dorsesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı, yabancı uyruklu tır sürücüsü A.F. ise gözaltına alındı.
SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatılırken, adli mercilere sevk edilen tır sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.