Sakarya'da kan donduran olay! Kayınpeder ve damat birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Küçücek Mahallesi'nde yaşayan Turhan Kılıçkan ile damadı Y.O.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Kılıçkan, damadını tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı halde kendisini savunmaya çalışan Y.O.A. ise kayınpederini bıçakladı.Kavgayı ayırmaya çalışan komşu K.G. de arbedede yaralandı. Mahalle sakinlerinin çığlıkları arasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Turhan Kılıçkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Damadı Y.O.A. ve komşu K.G.'nin tedavileri ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, tartışmanın nedenini ve kavgaya yol açan detayları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hastaneye kaldırılan Y.O.A.'nın bacaklarından vurulduğu, K.G.'nin ise kavgada aldığı yaralar nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.