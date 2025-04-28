Sakarya'da kan donduran olay! Kayınpeder ve damat birbirine girdi! 1 ölü 2 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi, dün gece korkunç bir olaya sahne oldu. Kayınpeder Turhan Kılıçkan (64) ile damadı Y.O.A. (38) arasında başlayan sözlü tartışma, silah ve bıçakların konuştuğu bir faciaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Edinilen bilgilere göre, Küçücek Mahallesi'nde yaşayan Turhan Kılıçkan ile damadı Y.O.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Kılıçkan, damadını tabancayla vurarak yaraladı. Yaralı halde kendisini savunmaya çalışan Y.O.A. ise kayınpederini bıçakladı.
Kavgayı ayırmaya çalışan komşu K.G. de arbedede yaralandı. Mahalle sakinlerinin çığlıkları arasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SİLAH VE BIÇAKLA FACİA
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Turhan Kılıçkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Damadı Y.O.A. ve komşu K.G.'nin tedavileri ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
JANDARMA SORUŞTURMASI BAŞLADI
Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, tartışmanın nedenini ve kavgaya yol açan detayları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hastaneye kaldırılan Y.O.A.'nın bacaklarından vurulduğu, K.G.'nin ise kavgada aldığı yaralar nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kavgayı ayırmaya çalışan komşu K.G. de arbedede yaralandı. Mahalle sakinlerinin çığlıkları arasında olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SİLAH VE BIÇAKLA FACİA
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Turhan Kılıçkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Damadı Y.O.A. ve komşu K.G.'nin tedavileri ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
JANDARMA SORUŞTURMASI BAŞLADI
Olayın ardından jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, tartışmanın nedenini ve kavgaya yol açan detayları aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hastaneye kaldırılan Y.O.A.'nın bacaklarından vurulduğu, K.G.'nin ise kavgada aldığı yaralar nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.