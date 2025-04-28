İstanbul Valisi Davut Gül: Okullarımız depremde hasar almadı
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde okulların hasar almadığını belirtti.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Gül, depremde okulların hasar almadığını ifade etti.
'TESTTEN GEÇTİLER'
Vali Gül açıklamasında, 'Okullarımız depremde hasar almadı. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti' ifadelerini kullandı.
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