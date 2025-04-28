İstanbul'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 1 gözaltı

İstanbul'da nefes kesen yasa dışı silah ticareti operasyonu...Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar sırasında dikkat çeken bir detay fark etti.Şüpheli eylemlerde bulunduğunun fark edilmesiyle İ.G. isimli şahıs, ekipler tarafından 10 boyunca takibe alındı.'Şüpheli' sıfatıyla izlenen İ.G.'nin, bir depoda yasa dışı silah ticareti faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.Bunun üzerine belirlenen ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapılan depoya yönelik çalışma başlatıldı.Şüphelinin Ümraniye ilçesi Altınşehir Mahallesinde bulunan ikamet adresinden plakası olmayan bir motosiklet ile akşam saatlerinde ayırıldığını tespit eden polis, İ.G.’nın aynı ilçedeki Yukarı Dudullu Mahallesinde bir depoya girdiğini ve buradan sabah saatlerine kadar ayrılmadığını tespit etti.Ekipler, 10 gün süren izleme ve fiziki takibin sonunda 24 Nisan’da Ümraniye’de belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda İ.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.Evde bir ruhsatsız tabanca ele geçiren polis, söz konusu şüpheliye ait depoda yapılan aramalarda ise 313 ruhsatsız tabanca, 366 tabanca şarjörü, 930 tabanca kabzası, 440 tabanca sürgü kısmı, bol miktarda icra mili, yay, pim ve diğer aparatla bir hidrolik kollu manivela ele geçirildi.Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silah Ticareti" suçlarından 25 Nisan Cuma günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Öte yandan, yasadışı silah deposunda ele geçirilen tabancaların kimlere ya da hangi suç örgütlerine pazarlandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.İllegal atölyede üretilen söz konusu silahların, geleneksel mafya yapılarından farklı olarak dijital çağın imkanlarını kullanan, mahalle ve ilçe çapında faaliyete başlayıp zamanla ülke çapına yayılabilen ‘yeni nesil çete’ olarak nitelendirilen organize suç örgütlerine satıldığı düşünülüyorİstanbul'da nefes kesen yasa dışı silah ticareti operasyonu...Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalar sırasında dikkat çeken bir detay fark etti.Şüpheli eylemlerde bulunduğunun fark edilmesiyle İ.G. isimli şahıs, ekipler tarafından 10 boyunca takibe alındı.'Şüpheli' sıfatıyla izlenen İ.G.'nin, bir depoda yasa dışı silah ticareti faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.Bunun üzerine belirlenen ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapılan depoya yönelik çalışma başlatıldı.Şüphelinin Ümraniye ilçesi Altınşehir Mahallesinde bulunan ikamet adresinden plakası olmayan bir motosiklet ile akşam saatlerinde ayırıldığını tespit eden polis, İ.G.’nın aynı ilçedeki Yukarı Dudullu Mahallesinde bir depoya girdiğini ve buradan sabah saatlerine kadar ayrılmadığını tespit etti.Ekipler, 10 gün süren izleme ve fiziki takibin sonunda 24 Nisan’da Ümraniye’de belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda İ.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.Evde bir ruhsatsız tabanca ele geçiren polis, söz konusu şüpheliye ait depoda yapılan aramalarda ise 313 ruhsatsız tabanca, 366 tabanca şarjörü, 930 tabanca kabzası, 440 tabanca sürgü kısmı, bol miktarda icra mili, yay, pim ve diğer aparatla bir hidrolik kollu manivela ele geçirildi.Soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Silah Ticareti" suçlarından 25 Nisan Cuma günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Öte yandan, yasadışı silah deposunda ele geçirilen tabancaların kimlere ya da hangi suç örgütlerine pazarlandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.İllegal atölyede üretilen söz konusu silahların, geleneksel mafya yapılarından farklı olarak dijital çağın imkanlarını kullanan, mahalle ve ilçe çapında faaliyete başlayıp zamanla ülke çapına yayılabilen ‘yeni nesil çete’ olarak nitelendirilen organize suç örgütlerine satıldığı düşünülüyor