İstanbul Bayrampaşa'da yangın paniği

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı 29 Ekim Caddesi'nde bulunan bir iplikçi dükkanı alevlere teslim oldu.Sabah saatlerinde çıkan sebebi bilinmeyen yangın, apartmanın giriş katındaki dükkanı tamamen sardı.Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın üst katlara sirayet etmeden kontrol altına alındı.Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanan olmadığı öğrenildi.Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangınla ilgili inceleme başlattı.