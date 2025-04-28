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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 52'ye yükseldi. Adliyeye sevklerin yarın yapılacağı bildirildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
Ekleme: 28.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:30 / Editör: Atilla Özbir
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör ve yolsuzluk iddiasıyla başlattığı soruşturmaların ikinci dalgasında aralarında çok sayıda üst düzey yöneticinin de bulunduğu 52 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Gözaltına alınan 51 kişinin ifade işlemleri dün (27 Nisan) öğleden sonra başlamıştı.

YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 52'ye yükselirken, adliyeye sevklerin yarın yapılacağı öğrenildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi