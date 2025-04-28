İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında ikinci dalga: Gözaltı sayısı 52'ye yükseldi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bir kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 52'ye yükseldi. Adliyeye sevklerin yarın yapılacağı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik başlattığı terör ve yolsuzluk iddiasıyla başlattığı soruşturmaların ikinci dalgasında aralarında çok sayıda üst düzey yöneticinin de bulunduğu 52 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.Gözaltına alınan 51 kişinin ifade işlemleri dün (27 Nisan) öğleden sonra başlamıştı.Soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 52'ye yükselirken, adliyeye sevklerin yarın yapılacağı öğrenildi.