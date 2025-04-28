Ekrem İmamoğlu konutundaki kameraları da kararttı! Kaçırılma talimatını Dilek İmamoğlu verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) suça karışan yöneticilere yönelik operasyonun ardından ilginç bir gelişme yaşandı.Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı Rumeli Hisarı'ndaki resmi konutun kamera görüntüleri bir süre sonra kayboldu.Savcılık görüntülerin peşine düştü. Kamera ekipmanlarının Büyükşehir Belediyesi'nin bir deposuna kaldırıldığı iddia edildi.İBB'ye bağlı İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'nin (İSPER) bir deposuna yapılan baskında 4 hardisk bulundu. Fakat hardisklere zarar verildiği belirlendi. Kamera ekipmanlarının Dilek İmamoğlu'nun talimatı ile kaçırdığı iddia edildi.İBB'de suça karışan yöneticilere yönelik 19 Mart'ta dev bir operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyon çerçevesinde 106 kişi gözaltına alınmıştı.53 şüpheli ise tutuklanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da tutuklanarak Marmara cezaevine gönderilmişti.Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Rumeli hisarı'ndaki resmi konutunda gözaltına alınmıştı. İmamoğlu giyinme odasında kıyafetlerini giyinirken son videosunu da bu konutta çekmişti.Buradan emniyete götürülen şüpheli İmamoğlu, daha sonradan İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri ardından Marmara cezaevine konulmuştu.İmamoğlu'nun gözaltına alındığı İBB'nin resmi konutu ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmi konuttaki kameraları temin etmek istedi.Fakat kameraların ve kayıt yapan harddisklerin söküldüğü belirlendi. Dilek İmamoğlu'nun talimatıyla söküldüğü iddia edilen kameralar ve kayıt yapılan harddiskler kayıplara karıştı.Büyükşehir belediyesinin bir deposuna götürüldüğünü iddia edilen kamera ekipmanları yapılan ilk aramada depoda bulunamadı.Nereye kaçırıldı araştırılan kameralar her yerde aranırken İBB'ye bağlı İSPER'in bir deposuna yapılan baskında ele geçirildi. Kamera sisteminin sökülmesi şüphe uyandırdı. Görüntülerde ne olduğu merak ediliyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kamera kayıtlarının kaçırılması ile ilgili soruşturma başlattı. Kamera kayıtlarının içinde olduğu 4 harddiskin yapılan ilk incelemede tahrip edilmiş olduğu anlaşıldı.Harddisklerden görüntülerin kurtarılıp kurtarılamayacağı bilinmiyor. Siber ekipler hard diskleri inceliyor.