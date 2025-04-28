Dünya Kupası'na Türk imzası! Hedef 1 milyon ton

Afrika'nın 5. büyük ekonomisi konumundaki Fas bölgenin yükselen ekonomisi olarak dikkat çekiyor.Türkiye ile güçlü tarihsel bağlara sahip Fas'ta 220 Türk firmasının 1 milyar dolar değerinde yatırımı bulunuyor. 15 bin kişiye istihdam sağlayan Türk şirketleri ülke ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. Diğer yandan Türk müteahhit firmalarının Fas'ta bugün kadar 4,2 milyar dolarlık 93 projede imzası bulunuyor.2030'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fas'ta yeni yapılacak stadyum, altyapı ve hızlı tren projeleri Türk firmalarının iştahını kabartıyor. Fas'ın çelik ithalatında yüzde 30 pazar payı ile ilk sırada yer alan Türkiye yeni projelerle bu ülkedeki varlığını artırmayı hedefliyor.HEDEF 1 MİLYON TONFas'a geçen sene 472 bin tonluk ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan “En büyüğü 130 bin kişi kapasiteli olmak üzere yenilemelerle birlikte tam 38 stadyum yapılacak. Bunun yanında altyapı yenileniyor, yollar yapılıyor ve hızlı tren inşaatları devam ediyor. Türk müteahhitleri ile birlikte çelik sektörümüzün de bu hareketlilikten pay alacağını düşünüyoruz. Hatta bazı Türk firmaları ile anlaşmaların şimdiden yapıldığını biliyoruz. Fas'ta yakın zamanda çelik sektörü olarak 1 milyon tonluk bir ihracata ulaşabiliriz” dedi. Sektör olarak ilk çeyreği 4,8 milyon ton ihracatla geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüzde 14 üzerinde tamamladıklarını belirten Aslan, değer olarak ise yüzde 2 artışla 4 milyar dolara ulaştıklarını söyledi. Aslan yılı yüzde 5 artışla 18,5 milyar dolar ihracatla tamamlamayı hedeflediklerini vurguladı. Bu ihracat artışına ulaşmak için etkinliklere ağırlık verdiklerini kaydeden Aslan, “Bu seneyi Afrika yılı ilan etmiştik. Önce Mısır'a, ardından Fas'a heyet düzenledik. Önümüzdeki hafta Atina, daha sonra Hollanda heyetlerimiz olacak. Yılın genelini 8 ticaret heyeti ile tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.100 MİLYON DOLARLIK İŞ BAĞLANTISI YAPTILARÇelik İhracatçıları Birliği, Fas'taki varlığını güçlendirmek ve yeni iş birlikleri gerçekleştirmek maksadıyla Kazablanka şehrinde 21-23 Nisan'da sektörel ticaret toplantısı düzenledi. Toplantıya 25 firmadan 38 temsilci katıldı. Türk firmaları yaklaşık 300 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Ticaret heyetine Fas'ta büyük ilgi olduğunu ve ülkenin en büyük üreticileri ile bire bir görüşmeler yapıldığını ifade eden Aslan, sadece bu görüşmelerden 100 milyon dolar değerinde yeni anlaşmalar çıkabileceğini kaydetti.DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAKDünyanın en büyük futbol stadyumu Fas'ta yapılacak. Adını Fas'ın eski kralı Grand State Hassan II'den alacak ve yaklaşık 130 bin kapasiteli planlanan stadyum Fas millî futbol takımının da evi olacak.