Van'da kaçak avlanan 60 kilo inci kefali ele geçirildi
İpekyolu ilçesinde ekiplerin yaptığı denetimlerde, kaçak avlanan 60 kilo canlı balık tekrar suya bırakılırken bölgedeki denetimler sürüyor.
Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefali, 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için tatlı sulara göç ediyor.
Bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.
60 KİLO BALIK ELE GEÇİRİLDİ
Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İpekyolu ilçesinde Akköprü ve Kurubaş derelerinde yaptığı denetimlerde, kaçak avlanan 2 poşet içerisinde 60 kilo canlı balık ile av malzemesi ele geçirildi.
BALIKLAR SUYA BIRAKILDI
Balıklar tekrar suya bırakıldı.
Ekiplerin bölgedeki denetimleri sürüyor.