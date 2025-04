Hakan Fidan: PKK aklını başına alsın, silahları bıraksın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun programını sürdürüyor...Bakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere Katar'a geldi.Fidan, başkent Doha'da ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüştü.Daha sonra temasları kapsamında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşen Fidan, ortak basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu.İki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman gelişerek devam ettiğini belirten Fidan, yeni konularda fikir alışverişi yaptıklarını belirtti.Konuşmasında PKK'nın bir an önce silah bırakması gerektiğini belirten Fidan, Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını belirtti.Fidan, 'DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK'da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle ya da başka türlü çıkacak ama çıkacak. Zamanın ruhu bu imkanı vermişken onların da inanıyorum aklını başına alıp bundan sonra örgütün soğuk savaş döneminde ortaya koyduğu hedefleri değil, bölgenin barışını esas alan bir politikaya evrilirler' dedi.Hakan Fidan PKK'nın silah bırakmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:Bizim Suriye ile ilgili yaklaşımımız ortada. Birincisi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Biz hep aynı tavrı sergiliyoruz. Bizim için önemli olan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak uluslararası arenada yerini almasıdır.Her türlü, etnik, mezhepsel bölücülüğün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum.Suriye Anayasası'nın tüm inanç gruplarına eşit ortam sağladığı bir zemin görmek istiyoruz. Suriye'de her şey sıfırdan eksiden başlıyor. Yeni yönetim çok dibe vurmuş bir miras devralmış durumda. Biz bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek sadece terörle mücadele değil, tüm kalkınma konularını ele alıyoruz.Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden bir takım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. Somut olarak YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz.Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz. Karşımızda başka ülkelerin aparatı olarak devam etmek isteyen örgütler olursa, Allah'ın izniyle mücadeleye devam ederiz. Bizim önceliğimiz olarak insanların, başkalarına alet olmadan hareket etmesini bekliyoruz.Hakan Fidan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:Türkiye ve Katar arasındaki ilişki bölge istikrarına katkıda bulunması açısından fevkalade önemli. İkili ticaret hacmimiz gün geçtikçe artıyor.Küresel ve bölgesel mevzularda yakın istişare halinde olmaya devam ediyoruz.Gündemimizin ilk maddesini yine Gazze oluşturdu. Gazze'ye 2 aydır insanı yardım gitmiyor. Filistin tarafı kapsamı bir ateşkese hazır olduğunu ortaya koydu, gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır. Biz desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı çözümün temeli iki devletli çözümdür. Filistin ve İsrail halklarının barış içinde yaşaması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.Görüşmelerimizde Suriye konusunu da ele aldık. Suriye halkının acılarını dindirmek için beraberce çaba gösterdik, bu iş birliğimizi Suriye'nin yeniden inşası konusunda da devam ettiriyoruz. Yaptırımların kaldırılması için hem Türkiye hem Katar çaba göstermekte. Suriye yönetimine sağlayabileceğimiz ilave desteği konuştuk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığımızı yineledikTürkiye olarak Katar'la yakın diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgesel barış ve kalkınma vizyonumuzu harekete geçireceğiz.