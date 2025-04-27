Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek

Hakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, bugün Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.Katar ziyareti kapsamında Bakan Fidna, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecek.Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Fidan’ın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ortak basın toplantısı düzenlemeleri öngörülüyor.