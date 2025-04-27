Adana'da 712 kök Hint keneviri ele geçirildi
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ekili halde 712 kök Hint keneviri ele geçirdi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir tarlada Hint keneviri ekili olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipleri bu bilgi üzerine tarla sahibini takibe aldı.
TARLA SAHİBİ GÖZALTINDA
Yapılan takip sonucunda tarla sahibi kenevirlere bakarken suçüstü yakalandı.
Tarlada ekili halde 712 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Tarla sahibi ise gözaltına alındı.