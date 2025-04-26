Resmi Gazete'de yayımlandı: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ve 19 Mayıs'ta bazı toplu taşıma hizmetlerinde ücretsiz ulaşımın sağlanacağı bildirildi. Buna 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 26 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre 1 ve 19 Mayıs'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ulaşım ücretsiz sağlanacak.