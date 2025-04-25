Servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

İstanbul Bakırköy D-100 Karayolunda 1 servis minibüsü ve 2 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir otomobilin ters dönüp yol kenarına savrulduğu kazada, Yenibosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Zincirleme kaza, D-100 Karayolu yanyolda Küçükçekmece Nikah Sarayı mevkiinden saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoför aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak önünde ilerleyen servis minibüsüne çarparak durabildi. Otomobil daha sonra ters dönerek yol kenarına savruldu. Otomobil şoförü Metin Gökel savrulan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada hafif yaralanan Metin Gökel ve servis aracından bulunan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda 1 şerit trafiğe kapandı. Yenibosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.