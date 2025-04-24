Sınırda 26 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne ve Kırklareli’nde yapılan kontrollerde 26 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler sınırdaşı edilmek üzere göç idarelerine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri yaptığı kontrollerde, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya hazırlanan 26 düzensiz göçmen yakaladı. Edirne'de göçle mücadele ekipleri kentte giriş yapmak isteyen araçlarda yaptığı kontrollerde, 23 göçmen yakaladı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından sınırdışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent genelinde yaptığı denetimlerde 3 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.