Şener Üşümezsoy'dan komplo teorisine tepki! “Depremi ABD tetikliyor” iddiası

İstanbul, dün saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 13 saniye süren depremde milyonlarca kişi panikle kendini dışarı attı. Depremde yıkım veya can kaybı yaşanmadı.Deprem İstanbul'la birlikte Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bilecik'te de hissedildi.Depremden sonra artçılar devam ederken, sosyal medyada komplo teorileri yayıldı. En çok paylaşılan teoriye göre ABD, ileri teknolojiler kullanarak depremi yapay olarak tetikledi.Bu iddialardan sonra, Jeoloji Mühendisi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 2023'te yaptığı açıklama akıllara geldi.Üşümezsoy, depremlerin yapay olarak tetiklenmesinin bilimsel olarak mümkün olmadığını vurguladığı konuşmasında Kur’an’daki “Dağları yürüten Allah’tır” ifadesine atıfta bulunarak, “Depremi gemiyle ABD yaptı” gibi iddiaların Allah’a şirk koşmak anlamına geldiğini ve bu tür söylemlerin ideolojik bir teslimiyet olduğunu belirtti.Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen açıklamada, Üşümezsoy'un şu ifadeleri kullandığı görüldü:"İleri teknoloji bu büyük depremler yapıyor' demek, ABD'ye teslim olmanın ideolojik bir boyutu.Depremi ABD yaptırıyor demek Allah'a şirk koşmaktır. Kur'an'da, 'O Kadir-i Mutlak ki dağları yürütebilme gücüne sahiptir' der.Yani, suni olarak böyle bir şey mümkün değil."