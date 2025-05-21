İBB soruşturmasında itirafçı Ertan Yıldız ev hapsi şartıyla tahliye edildi

İBB yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak itirafçı olmuştu. Yıldız ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler/Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız, Bakırköy'deki bir AVM'nin sahiplerinden 5 milyon Euro 'rüşvet' istediği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nden geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak serbest kalmak için İBB 'mali suçlar' soruşturması kapsamında 'bildiklerimi anlatacağım' diyerek savcıya ifade verdi. İlk ifadesinde belediye iştiraklerinden bahseden Yıldız, hangi iştiraklerden kimlerin sorumlu olduğunu anlattı. Bir sistem kurulduğunu ve bu sisteme ayak uydurmadığı için dışlandığını ileri süren Yıldız, 'Bundan sonraki süreçte de gerçeğin ortaya çıkması için elimden gelen gayreti göstereceğim' dedi.Ertan Yıldız dün ikinci kez 'etkin pişmanlık' için savcılığa ifade verdi. Savcılık, Yıldız'ın ifadelerinde örgütün yapısı, örgütün genel faaliyetleri ve örgüt kapsamında yapılan birçok olayı anlattığı, samimi beyanlarda bulunduğu ve beyanları doğrultusunda yapılan araştırmalarda bahsedilen olaylara ilişkin tespitlerin somutlaştırıldığı değerlendirilmesine vararak tahliyesini talep etti.Bu talep doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği Ertan Yıldız'ın tutuklu olduğu 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'İrtikâp' suçlarından ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.