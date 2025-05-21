Öğretmenin sözel ve fiziksel şiddeti kamerada ifşa oldu: 'Pisliksin seni gebertirim!'

İstanbul Pendik'te bulunan Ergenekon Ortaokulu'nda görev yapan bir öğretmenin, derste tahtaya kaldırdığı öğrenciye fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Olay anı, sınıfta bulunan başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Öğrencilerden gelen açıklamalar velileri dehşete düşürdü.Görüntülerde öğretmenin, öğrenciye bağırarak “Pisliksin, seni gebertirim” dediği duyuluyor. Sınıfta yaşanan bu anlar, öğrencilerin ailelerini harekete geçirdi. Veliler okul yönetimine giderek şikâyet dilekçelerini teslim etti.İddialara göre, hakkında daha önce de benzer şikâyetler bulunan öğretmen D.A., Maltepe'deki görev yerinden disiplin sorunları nedeniyle Pendik'e sürgünle gönderilmişti.Sınıftaki öğrencilerden birinin ablası Gül Ak, kardeşinin daha önce yaşananları korkudan kendilerine anlatamadığını söyledi. “Bugün sınıfta yaşananları görünce dayanamamış, cep telefonuyla kaydetmiş. Görüntüleri bize gösterince hemen okula gidip şikayetimizi yaptık” dedi. Darp edilen öğrencinin ailesinin ilk etapta olaya sessiz kalınmasını istediğini belirten Ak, “Ama ben susmadım” diye konuştu.Aynı öğretmenin daha önce de kendisine şiddet uyguladığını öne süren öğrencilerden B.S., “Omzuma yumruk attı, merdivenden iterken düşüyordum. Bana hakaret etti, iftira attı. Artık dayanamıyorum” ifadelerini kullandı. B.S., 'Resim öğretmenimiz D.A. tarafından darp edildim. Durduk yere yanıma gelip omzuma yumruk attı. Sürekli beni suçluyor. Hatta bana 'sen bana sarkıntılık yapıyorsun, pavyon güvenliği olursun' dedi. Bunları söylemek istemiyordum ama artık dayanamıyorum. Merdivenden inerken beni itti, neredeyse düşüyordum. Hiçbir sebep yokken bir anda bağırıp çağırıyor, yumruk atıyor. Diğer arkadaşlarıma da aynı şekilde davranıyor. Her gün sinirli olduğunda bize çatıyor. Gerekenin yapılmasını istiyorum' şeklinde konuştu.Bir başka öğrenci Y.L. ise, 'Ben çok sık okula gelmiyordum. Bir gün geldiğimde çantam sıranın üstündeydi. Öğretmen geldi ve çantayı üstüme fırlattı. Montumdan hırpalayarak 'sen niye böylesin' dedi. Ağza alınmayacak sözler söyledi. Bu ilk de değil, daha önce de yaptı. Sadece konuşanlara değil, konuşmayanlara bile yapıyor' ifadelerini kullandı.İddiaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.