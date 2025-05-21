Gazze'de ABD'li paralı askerler sahnede! LinkIn'de iş ilanı açtılar

Gazze'de insani yardımın ABD ve İsrail destekli bir vakfın kontrolüne geçeceğinin konuşulduğu bir dönemde İngiltere merkezli Middle East Eye (MME) haber kuruluşu, yakın zamanda ABD'li özel bir paralı asker firmasının bölgede görev yapacak kişiler için iş pozisyonları açtığını bildirdi.MME haber kuruluşunun incelediği iş ilanlarına göre, İsrail adına Gazze'ye yardım dağıtımını denetleyecek olan Safe Reach Solutions (SRS) adlı ABD'li özel paralı asker firması, LinkedIn kariyer sitesi üzerinden aktif olarak işe alım yapıyor.SRS'nin yayınladığı bir iş ilanı tanımında, 'operasyonel ekiplerimiz ile daha geniş insani yardım topluluğu arasında hayati bağlayıcılar olarak görev yapacak İnsani Yardım İrtibat Görevlileri'ni aktif olarak arıyoruz' ifadeleri yer aldı.Bir hafta önce yayınlanan ancak daha sonra kaldırılan bir diğer ilan ise 'günlük yönetim, planlama ve görev yürütme' desteği sağlayacak bir 'Takım Yardımcısı/Yöneticisi' pozisyonuydu.Haber kuruluşuna göre, 'irtibat görevlisi' pozisyonu analitik odaklı görünüyor. İlanda, işe alınacak kişilerin 'etkilenen nüfuslarla, yerel otoritelerle ve toplum temelli kuruluşlarla etkileşimde olacağı, danışmanlık hizmetinde bulunacağı ve operasyonel duruşu etkileyebilecek gelişmeleri izleyeceği' belirtiliyor.'Takım Yardımcısı' pozisyonu ise operasyon geçmişi olan adaylara yönelik. Şartlardan biri, 'özellikle çatışma bölgeleri ya da kriz sonrası ortamlar olmak üzere Orta Doğu'da saha deneyimine sahip olmak'.MME'ye göre, pozisyonlar en az yedi yıllık deneyime sahip adaylar arıyor. Başvuranların ABD vatandaşı olması gerekiyor. Aynı zamanda akıcı Arapça tercih ediliyor.MME, pozisyonlara olan talebin yüksek olduğunun altını çizdi.LinkedIn'e göre, iki hafta içinde 100'den fazla kişi 'insani yardım irtibat görevlisi' pozisyonuna başvuruda bulundu.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda haki giysili ve sakallı adamlar görüldü. Buna göre, ABD'li paralı asker şirketleri halihazırda İsrail'e gelmeye başladı.MEE, SRS paralı asker firmasının, Asya, Afganistan ve Irak'ta görev yapmış eski CIA paramiliter subayı Phil Reilly tarafından yönetildiğini bildirdi.MEE'ye konuşan iki eski ABD'li yetkili, Reilly'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ona yakın birçok İsrailli iş adamının güvenini kazandığını belirtti.Haber kuruluşuna göre, SRS uzun zamandır Gazze'ye insani yardım ulaştırılması konusunda favori firma konumunda.SRS, kısa süreli ateşkes sırasında Gazze'deki Netzarim Koridoru'nun güvenliğini sağlamaktan sorumlu şirketlerden biriydi.Haber kuruluşu, Birleşmiş Milletler (BM) ekibinin Gazze'den uzaklaştırılarak özel paralı asker firmasının bölgede insani yardımları denetleyecek olmasını şu sözlerle eleştirdi: 'İronik olan şu ki, SRS, yardım dağıtımını üstlenmek için Birleşmiş Milletler deneyimi olan kişileri arıyor, ancak zaten halihazırda BM, Gazze'ye yardım ulaştırma kapasitesine sahip.'ABD'nin mayıs ayının başlarında Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın bölgedeki yardım dağıtımını denetlemesi için BM ve Avrupa ülkelerinde lobi faaliyetlerinde bulunduğu sırada, SRS de LinkedIn üzerinden personel alımını hızlandırdı.MME'ye göre, Gazze İnsani Yardım Vakfı, BM'nin Gazze'de yardım dağıtma rolünü büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Mayıs sonuna kadar aktif olmayı planladığı aktarılıyor.MME'nin haberinde, 'SRS'nin iş başvuruları sayfası, İsrail ve ABD'nin Gazze'deki yardım dağıtımını hızla özelleştirmeye ve militarize etmeye doğru ilerlediğini ortaya koyuyor.' ifadeleri kullanıldı.Özelleştirme, yardım kuruluşları tarafından sert bir dille eleştirilirken, BM, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın çalışmalarına katılmayacağını açıkladı.İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye 'yardım dağıtmayı planlayan' ABD ve İsrail'in desteklediği bir kuruluştur.