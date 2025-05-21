Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BALIKESİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 28°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 26°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CAz bulutluDENİZLİ °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 31°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 27°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 26°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 27°CAz bulutluNEVŞEHİR °C, 23°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 22°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 26°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıSAMSUN °C, 19°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 19°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 28°CAz bulutluVAN °C, 21°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 32°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 31°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 32°CAz bulutlu ve açık