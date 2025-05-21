Bir yılda çöktü: İstanbul’un en borçsuz belediyesiydi, CHP yönetimindeki Üsküdar hacizlik oldu

İstanbul’un gözde ilçelerinden Üsküdar’da CHP yönetimi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönem AK Parti’nin en borçsuz belediyesi olarak öne çıkan Üsküdar Belediyesi, son bir yılda borç batağına saplandı. Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, ilçede yaşanan yönetim krizini gözler önüne serdi.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi” ifadeleriyle başladığı açıklamasında, göreve geldikten sonra yeni hiçbir projeye imza atmayan mevcut yönetimin, belediyenin gayrimenkullerini topluca satışa çıkardığını, çalışan maaşlarının ise artık zamanında ödenemediğini belirtti. Skandalın son perdesi ise haciz memurlarının belediyeye gelmesiyle yaşandı.Edinilen bilgilere göre haciz memurları, doğrudan başkanlık makamına gelerek ofis mobilyalarını haczetmeye başladı. Mobilyaların yüklenmesi sırasında belediye personeli ile alacaklı vekilleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. Gerginliğin ardından taraflar, borcun dört taksitte ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı ve eşyaların götürülmesi son anda engellendi.Hilmi Türkmen açıklamasında ayrıca; ilçede kentsel dönüşüm projelerinin durduğunu, spor merkezleri, millet bahçeleri, sosyal tesisler ve çocuklara yönelik yatırımların kapalı olduğunu belirtti. Sosyal desteklerin büyük ölçüde kesildiğini, çöplerin toplanmadığını ve belediyenin artık hizmet değil borçlarla anıldığını söyledi.