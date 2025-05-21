Bakanlıktan İSKİ'ye 3,3 milyon liralık ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğa ve insan sağlığını korumak amacıyla yaptığı denetimleri sürdürüyor.Kapsamlı çalışmalarını sürdüren Bakanlık ekipleri, hem halk sağlığını hem de çevreyi tehdit eden ihlalleri tespit ederek gerekli prosedürleri uyguluyorBu kapsamda çevre kirliliği ihbarlarının yüksek olduğu İstanbul'da, bir dizi denetim daha gerçekleştirildi.Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü'nün kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj ettiğini tespit etti.Bunun üzerine İSKİ'ye, 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulandı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı kamuoyu duyurusunda şu ifadeler yer aldı:'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerimizce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Ambarlı İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde yapılan denetimde kentsel atıksuların bir kısmının arıtma işlemi yapılmadan deşarj edildiği belirlenmiştir.Çevre kirliliği nedeniyle İSKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 3 milyon 343 bin 688 TL ceza uygulanmıştır ve sorumlularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'