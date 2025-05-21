İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde öğrenciye başıboş köpekler saldırdı
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaşanan olayda, üniversite öğrencisi Gözde A. (22) sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Başıboş köpeklerin neden olduğu korku, yasal düzenlemeye rağmen sürüyor...
Birçok vatandaşımızı kaybettiğimiz, yüzlerce kişinin ise yaralandığı bu saldırılara bir yenisi daha eklendi...
Olay, daha önce de birçok öğrencinin saldırıya uğramasına rağmen başıboş köpeklerin toplanmadığı Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaşandı.
BAŞIBOŞ KÖPEKLER SALDIRDI
Kampüste otobüsten inen 2'nci sınıf öğrencisi Gözde A. gönüllü çalıştığı vakfa gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Çevredeki bir kişi ve eşi, üniversite öğrencisinin çığlıklarını duyarak yardıma koştu.
BACAKLARINDA DERİN YARALAR TESPİT EDİLDİ
Gözde A. bu kişi tarafından araçla Bağcılar'da bir hastaneye götürüldü; ardından da kendi isteğiyle Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bacağındaki ısırıkların derin olduğu tespit edilen genç kıza, Acil Serviste tetanoz aşısı yapılarak müdahale edildi.
AİLESİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK
Ailenin olayın ardından üniversite yönetimine ve ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlatacakları öğrenildi.
'KAÇMAYA ÇALIŞTIM BACAĞIMDAN ISIRDILAR'
Gözde A.'nın, saat 09.57'de Eğitim Fakültesi durağından otobüse bindiği, 10.05 civarında eski kütüphane durağında inerek Teknopark çıkışına doğru ilerlediği ancak otobüs durağına ulaştığı anda köpeklerin havlayarak kendisine saldırdığı öğrenildi.
Gözde A., 'Karşıdaki Yabancı Diller Fakültesi'ne doğru kaçmaya çalıştım; ama yakaladılar ve bacağımdan ısırdılar. O an bacağım uyuştu, üzerine basamadım. Yardım çığlıkları attım' diye konuştu.
O ANLAR KAMERADA
Saldırı anı kampüs içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde genç kızın karşıdan karşıya geçtiği sırada köpeklerin peşinden koştuğu anlar görülüyor. Gözde A.'nın köpeklerden kaçmaya çalıştığı ve ardından yere düştüğü anlar da görüntülerde yer alıyor.