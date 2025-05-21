  • USD: 38,77 - 38,84
  • EURO: 43,64 - 43,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde öğrenciye başıboş köpekler saldırdı

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaşanan olayda, üniversite öğrencisi Gözde A. (22) sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde öğrenciye başıboş köpekler saldırdı
Ekleme: 21.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:11 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde öğrenciye başıboş köpekler saldırdı
Başıboş köpeklerin neden olduğu korku, yasal düzenlemeye rağmen sürüyor...

Birçok vatandaşımızı kaybettiğimiz, yüzlerce kişinin ise yaralandığı bu saldırılara bir yenisi daha eklendi...

Olay, daha önce de birçok öğrencinin saldırıya uğramasına rağmen başıboş köpeklerin toplanmadığı Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yaşandı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER SALDIRDI

Kampüste otobüsten inen 2'nci sınıf öğrencisi Gözde A. gönüllü çalıştığı vakfa gitmek üzere yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredeki bir kişi ve eşi, üniversite öğrencisinin çığlıklarını duyarak yardıma koştu.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde öğrenciye başıboş köpekler saldırdı

BACAKLARINDA DERİN YARALAR TESPİT EDİLDİ

Gözde A. bu kişi tarafından araçla Bağcılar'da bir hastaneye götürüldü; ardından da kendi isteğiyle Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bacağındaki ısırıkların derin olduğu tespit edilen genç kıza, Acil Serviste tetanoz aşısı yapılarak müdahale edildi.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde öğrenciye başıboş köpekler saldırdı

AİLESİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Ailenin olayın ardından üniversite yönetimine ve ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlatacakları öğrenildi.

'KAÇMAYA ÇALIŞTIM BACAĞIMDAN ISIRDILAR'

Gözde A.'nın, saat 09.57'de Eğitim Fakültesi durağından otobüse bindiği, 10.05 civarında eski kütüphane durağında inerek Teknopark çıkışına doğru ilerlediği ancak otobüs durağına ulaştığı anda köpeklerin havlayarak kendisine saldırdığı öğrenildi.

Gözde A., 'Karşıdaki Yabancı Diller Fakültesi'ne doğru kaçmaya çalıştım; ama yakaladılar ve bacağımdan ısırdılar. O an bacağım uyuştu, üzerine basamadım. Yardım çığlıkları attım' diye konuştu.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde öğrenciye başıboş köpekler saldırdı

O ANLAR KAMERADA

Saldırı anı kampüs içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde genç kızın karşıdan karşıya geçtiği sırada köpeklerin peşinden koştuğu anlar görülüyor. Gözde A.'nın köpeklerden kaçmaya çalıştığı ve ardından yere düştüğü anlar da görüntülerde yer alıyor.