Resmi Gazete'de yayımlandı! Araç muayene istasyonlarında yeni dönem

Türkiye genelindeki araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletmesi için açılan özelleştirme ihalesi sonuçlandı.İhale sonucunda, 20 yıllık imtiyaz hakları 1 milyar 720 milyon dolar bedelle MOI Ortak Girişim Grubu'na verildi.Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda hak, ikinci sıradaki AGTT Grubu'na geçecek.Araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin iki bölge şeklinde özelleştirmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda başlayan ihale süreci tamamlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, araç muayene birinci ve ikinci bölge hizmetleri imtiyaz hakkının yapılan ihale sonucunda, 20 yıl süreyle ve toplam 1,72 milyar TL bedelle MOI Ortak Girişim Grubu'na devri onaylandı.1,72 MİLYAR DOLAR BEDELLE DEVREDİLDİResmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, yapılan ihaleler sonucunda 1 bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkının 830 milyon dolar, 2. bölge araç muayene hizmetlerinin imtiyaz hakkının ise 890 milyon dolar bedelle en yüksek teklifi veren MOI Ortak Grubu'na verilmesi onaylandı.MOI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMEZSE AGTT DEVREYE GİRECEKİhale kapsamında MOI Ortak Girişim Grubu'nun yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, teminatının idare lehine irat kaydedileceği ve özelleştirme hakkının 1. Bölge Araç Muayene İstasyonları için 825 milyon ABD doları, 2. Bölge Araç Muayene İstasyonları için 884 milyon ABD doları bedelle ikinci en yüksek teklifi veren AGTT Ortak Girişim Grubu'na geçeceği belirtildi.İkinci teklif sahibi de şartları yerine getirmezse, ihale iptal edilecek.20 YILLIK SÖZLEŞMENİN SONUNA YAKLAŞILDIAraç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı ve işletilmesi hizmetlerinin özelleştirme işlemleri 2007 yılında tamamlanmış ve 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmeleri 2007 yılında imzalanmıştı.MEVCUT SÖZLEŞME 2027'DE SONA ERECEKMevcut sözleşmelerin süresinin 14 Ağustos 2027'de sona erecek olması nedeniyle ihale süreci yeniden başlatılmıştı.İhale kapsamına Türkiye iki bölgeye ayrılırken birinci bölgede 45, ikinci bölgede 36 il yer alıyor.İHALEYE KATILANLARİhalelere ise Doğuş Tem OGG (Doğuş Holding AŞ-Tem Kocaeli Araç Muayene İstasyonları İşletim ve Ticaret AŞ), AGTT OGG (Aktur Araç Muayene İstasyonları İşletmeciliği AŞ-GGK Yapı Gayrimenkul Enerji Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-TÜV SÜD Aktiengesellschaft-Test Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim AŞ), MOI OGG (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ- Itversia Gestion S.L.-Opus Group AB -VTV Norte SA) katılmıştı.