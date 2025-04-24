Kuzey Irak şehidine veda! Şehit olan Uzman Onbaşı Berat Mecit Day memleketinde toprağa verildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da teröristlerin dronlu saldırısı sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day (23) tedavi altına alındığı Sahra Hastanesi'nde şehit oldu.Şehit için memleketi Trabzon'un Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii'nin avlusunda askeri tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehidin babası Mecit Day, annesi Hatice, kardeşi Elif Day, şehidin silah arkadaşları, yakınları, askeri ve mülki erkan ve vatandaşlar katıldı.Cenaze namazı öncesi cami önündeki avluda şehidin Türk bayraklı tabutuna sarılan anne Hatice ve kızı Elif Day, gözyaşlarına boğuldu.Bekar olan ve 8 aydır görevde olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, İskenderpaşa Cami'nde düzenlenen askeri tören ve öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maçka ilçesi Barışlı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.