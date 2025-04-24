Depremden sonra kızıl gökyüzü paniği! Görüntüler gündem oldu
İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. İstanbullular geceyi parklarda ve arabalarında geçirmek zorunda kaldı. Gökyüzünde oluşan kızıllık ise vatandaşları iyice panikletti. İstanbul ve çevre illerde görülen sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
İstanbul'da dün yaşanan Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem telaşa neden oldu. Depremin şiddetiyle sarsılan İstanbullular kendilerini panikle sokaklara attı. Gece boyunca devam eden artçı sarsıntıların sayısı 180'i geçti. AFAD'ın yaptığı açıklamada göre, yaşanan büyük sarsıntıda 15 kilometrelik segment kırıldı.
GÖKYÜZÜ KIZILA BOYANDI
İstanbullular ise geceyi çadırlarda ve arabalarda geçirdi. İstanbul, Yalova, Kocaeli gibi birçok noktada kızıl gökyüzü görenlerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Bilimsel olarak kızıl gökyüzü diye tanımlanan şeyin depremle bir alakası olmadığı aktarıldı. İstanbul ve çevresinde bu gece sisli ve bulutlu ortam nedeniyle gökyüzündeki kızıllıkların şehir ışıkları olduğu belirtildi.
GÖKYÜZÜ KIZILA BOYANDI
İstanbullular ise geceyi çadırlarda ve arabalarda geçirdi. İstanbul, Yalova, Kocaeli gibi birçok noktada kızıl gökyüzü görenlerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Bilimsel olarak kızıl gökyüzü diye tanımlanan şeyin depremle bir alakası olmadığı aktarıldı. İstanbul ve çevresinde bu gece sisli ve bulutlu ortam nedeniyle gökyüzündeki kızıllıkların şehir ışıkları olduğu belirtildi.