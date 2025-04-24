Depremden sonra kızıl gökyüzü paniği! Görüntüler gündem oldu

İstanbul'da dün yaşanan Silivri merkezli 6.2 büyüklüğündeki deprem telaşa neden oldu. Depremin şiddetiyle sarsılan İstanbullular kendilerini panikle sokaklara attı. Gece boyunca devam eden artçı sarsıntıların sayısı 180'i geçti. AFAD'ın yaptığı açıklamada göre, yaşanan büyük sarsıntıda 15 kilometrelik segment kırıldı.İstanbullular ise geceyi çadırlarda ve arabalarda geçirdi. İstanbul, Yalova, Kocaeli gibi birçok noktada kızıl gökyüzü görenlerin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.Bilimsel olarak kızıl gökyüzü diye tanımlanan şeyin depremle bir alakası olmadığı aktarıldı. İstanbul ve çevresinde bu gece sisli ve bulutlu ortam nedeniyle gökyüzündeki kızıllıkların şehir ışıkları olduğu belirtildi.