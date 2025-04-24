Deprem uzmanları 'Gerginlik boşaldı' diyerek uyardı! Olabilecek en büyük deprem...

Deprem fırtınası 12.19'da Silivri açıklarındaki 3.9 büyüklüğünde başladı. 12.49'da en şiddetlisi geldi, 6.2'lik sarsıntı birçok ilde hissedildi. Ardından en büyüğü 5.9 olmak üzere 127 artçı sarsıntı yaşandı. Panikle yüksekten atlayan 236 kişi hastanelik oldu.İstanbul'daki deprem fırtınası halkı sokağa döktü. Vatandaşlar, evlerini terk ederek, park, millet bahçeleri, meydan ve sahilleri doldurdu. Yiyecek ve içeceklerini alarak geç saatlere kadar artçıların geçmesini bekledi.Deprem sonrası Fatih'te bulunan metruk bir bina kısmen yıkıldı. Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde ise boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü. Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi ve Beşiktaş Çarşı'da çatıları zarar gören 3'er katlı iki bina tahliye edildi.Megakentteki büyük depremlerin ardından deprem uzmanları da peş peşe uyarılarda bulundu.Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bu küçümsenmeyecek bir deprem. Bizim Silivri önlerinde beklemiş olduğumuz depremin büyüklüğü 7-7.2'dir. Dolayısıyla bundan bir puan daha yüksek olacaktır. İstanbul'da beklenen deprem oldu, bitti diyemeyiz. Bugün, yarın, bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Yıkıcı olabilmesi için 6.4'ten daha büyük olması gerekiyor. Aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olmuştur.Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Marmara Denizi'nde faylar daha önceden kırıldığı için artık büyük bir deprem riski yok. Yalnızca bu bahsettiğim fay Kuzey Anadolu fayı değil bölgesel bir fay. Yalnız deprem riski taşıyan fay Silivri Çukuru'ndaki Silivri fayıdır. 6 ila 6.5 arasında deprem yapar dediğim nokta bire bir çıkmıştır. 'Bu depremler büyük bir İstanbul depremini tetikler mi?' diye soracak olursanız, Marmara'da risk taşıyan yegâne fayın bu fay olduğunu söylemeliyim.Prof. Dr. Naci Görür: 12 sularında Silivri açıklarında 4.0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor.Prof. Dr. Osman Bektaş: Fazla panik yapacak bir şey yok. 6.2'lik deprem bizim öngördüğümüz bir deprem. Burada fay fazla bir enerji biriktirmiyor, dolayısıyla 6.2 - 6.4 seviyelerindeki depremler bizim öngörümüzde olan depremler. Benzer bir deprem 2019'da 5.9'luk oldu. O zaman bir hasar meydana gelmemişti, bunda da bir hasar gözükmüyor. Bundan daha büyük bir deprem beklemiyorduk.Prof. Dr. Ziyadin Çakır: Deprem, büyük depremin beklendiği noktaya yaklaşık 30 km uzaklıkta meydana geldi.Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İkiz depremler vardır. Kahramanmaraş ve 1999 depreminde bunu yaşadık. Bu gece ve bundan sonraki bir hafta daha dikkatli olmamız gerekir. Bir büyük deprem daha oluşması ihtimalini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu depremle birlikte İstanbul için şu an yapı stokunda risk daha da arttı.Prof. Dr. Nurcan Meral Özel: Bu depremin ardından 2 kez 5'ten büyük artçı deprem oldu. 6,1'lik bir depremin etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir ancak bu denizde olan bir deprem. Kıyılarda bunun ne kadarının hissedilip hissedilmeyeceği tartışılır. Şu anda karada bu depremleri hissetmek çok kolay olmayabilir.