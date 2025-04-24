Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gün siyaset yapma değil, birlik olma günüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor.Dün İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya dönmedi.Geceyi İstanbul'da geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dakikalarda ise Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışına katıldı.Buradaki konuşmasına, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temsilciliğin Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, dün İstanbul'da meydana gelen depremde siyasi polemik peşinde koşanlara seslenerek devam etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şöyle dedi:'GÜN BİRLİK OLMA GÜNÜDÜR'Dün AFAD'da yaptığımız toplantılarda gerekli talimatları verdik, önümüzdeki Kabine toplantısında konuyu enine boyuna değerlendirecek, akabinde gerekli açıklamaları kamuoyuna yapacağız.Deprem gibi hepimizi sarsan konuların günlük siyaset polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz. Bunu milletimize karşı saygısızlık olarak görüyoruz. Bugünler siyaset yapma değil, bir olma, dayanışma ve kardeşliğimizi hatırlama günüdür.'UEFA İLE YAKIN KOORDİNASYON İÇİNDEYİZ'Farklı inançları asırlardır bağrında misafir eden İstanbul'un, bugünkü açılışla birlikte çok kültürlü kimliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirten Erdoğan, 'Sayın Başkan Ceferin'in şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonumuza ve elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımıza emekleri, destekleri, gayretleri için teşekkür ediyorum.Bizden önceki konuşmacılar birçok hususu dile getirdiler. Türkiye Futbol Federasyonumuz 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye. Tam 63 yıldır UEFA ile yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.