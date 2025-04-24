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Beyaz Gazete
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Başıboş köpek sorunu devam ediyor! Çocuğa saldırdı

Çemberlitaş Köyü'nde 6 yaşındaki bir çocuk, başıboş köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı.

Ekleme: 24.04.2025 - 10:32 Güncelleme: 24.04.2025 - 10:35 / Editör: Fehmi Öztürk
Başıboş köpek sorunu devam ediyor! Çocuğa saldırdıBaşıboş köpek terörü bitmiyor....

Birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine rağmen sokak köpeklerine yönelik alınmayan önlemler, insan canını tehlikeye atmaya devam ediyor.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK BAŞIBOŞ KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI

Bunun son örneği Adıyaman'da görüldü.

Çemberlitaş köyü yakınlarında 6 yaşlarındaki Leyla B. isimli çocuk, yolda yürüdüğü sırada bir köpeğin saldırısına uğradı.

YARALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük çocuk, ailesi tarafından alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun olayı hafif sıyrıklarla atlattığı daha sonra taburcu olduğu öğrenildi.