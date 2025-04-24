Bankalar uyardı: Kredi kartı sahipleri dikkat! Limitler kullanıma kapatılabilir

Altın fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş, yatırım piyasalarını adeta altüst etti. Bir sabahta rekor seviyelere ulaşan ons altın, yatırımcıların yönünü hızla bu güvenli limana çevirmesine neden oldu.Ancak bu ani talep patlaması, bankaların da dikkatinden kaçmadı. Özellikle ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarının nakit avans limitleriyle yapılan altın alımları son dönemde zirve yaptı.Bu kapsamda bankalar, müşterilerine gönderdikleri uyarı mesajlarında, nakit avans kullanılarak döviz, altın veya kripto varlık alımı yapılması durumunda kredi kartı limitlerinin geçici olarak kapatılabileceğini bildirdi.UYARI MESJI GÖDERİLDİ!Çok sayıda banka müşterisinin ihtiyaç kredisi ya da kredi kartının nakit avans limitini kullanarak altın yatırımı yaptığı ortaya çıkması üzerine bankalar harekete geçti.Kart ekstrelerindeki bilgilendirme notunun yanı sıra çok sayıda müşteriye uyarı mesajı da gönderildi. Gönderilen mesajda 'Kredi kartınızla döviz/altın/kripto varlık alımları, vadesi gelmemiş kredilerin kapatılması, makul gerekçesi olmayan transferler, nakit çekme limitini aşma için işlemler ile sistem dışına para çıkarılmasına yönelik işlemler nedeniyle kartınız kapatılabilir.' İfadeleri yer aldı.