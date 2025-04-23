Sağlık Bakanlığı'ndan depremle ilgili son dakika açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.Sağlık Bakanlığı:İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz.Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun.